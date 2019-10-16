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Летние олимпийские виды спорта

Российские баскетболисты сыграют с бразильцами в финале Всемирных пляжных игр

В полуфинале сборная России победила команду Монголии

ТАСС, 16 октября. Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Монголии в полуфинальном матче Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе.

Встреча закончилась со счетом 21:8. В составе российской команды играют Иван Храмов, Даниил Абрамовский, Василий Бердников и Дмитрий Чебуркин.

В финале россияне сыграют с командой Бразилии, которая в другом полуфинальном матче оказалась сильнее украинской команды (14:13). Финальный матч и встреча за бронзовые медали пройдут позднее в среду.

Первые Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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