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Летние олимпийские виды спорта

Гандбольный клуб "Спартак" победил "Металопластику" в матче SEHA-Газпром лиги

Встреча завершилась со счетом 36:32

ТАСС, 16 октября. Российский гандбольный клуб "Спартак" дома обыграл сербский клуб "Металопластика" со счетом 36:32 в матче SEHA-Газпром лиги. Игра прошла в Москве.

Матч против хорватского "Загреба", который должен был пройти 1 октября, был перенесен на неопределенный срок из-за плохих погодных условий в Вене, которые не позволили гандболистам гостевой команды вовремя прибыть в Россию.

В турнирной таблице группы B "Спартак" занимает пятое место из шести, проиграв три из четырех проведенных матчей и набрав три очка. В следующем туре московская команда примет венгерский "Веспрем", который лидирует в группе, набрав 12 очков. Встреча пройдет 5 ноября.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в лиге.

Двенадцать команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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