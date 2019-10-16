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Летние олимпийские виды спорта

Российские спортсмены завоевали семь медалей на Всемирных пляжных играх

В активе россиян две золотые, две серебряные и три бронзовые награды

ТАСС, 16 октября. Спортсмены сборной России завоевали семь наград на Всемирных пляжных играх. Соревнования прошли в Дохе.

В активе россиян две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Золото завоевала мужская сборная России по пляжному баскетболу 3х3 и Владимир Рянзин в прыжках с трамплина на лыжах в воду. Серебро российской команде принесли мужская сборная России по пляжному футболу и Денис Адеев в плавании на открытой воде на дистанции 5 км. Бронзовыми призерами стали Дарья Чуракова и Ирина Глимакова в женских парных соревнованиях по пляжному теннису, Никита Бурмакин и Сергей Купцов в мужских парных соревнованиях по пляжному теннису, а также Елена Калинина в кайтфойле (катание на доске с подводным крылом с управлением специальным воздушным змеем).

Победу в общем зачете одержала сборная Испании, завоевавшая семь золотых, одну серебряную и две бронзовые награды. Второй стала команда Бразилии (5-4-3), третьей - Италии (4-1-1). Сборная России заняла шестое место.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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