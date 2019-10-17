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НХЛ

Кузнецов и Овечкин поучаствовали в победе "Вашингтона" над "Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 17 октября. "Вашингтон" обыграл "Торонто" в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Якуб Врана (19-я минута), Евгений Кузнецов (26), Никлас Бэкстрём (26) и Джон Карлсон (27). Капитан столичного клуба Александр Овечкин выступил ассистентом в эпизоде с голом Карлсона, который вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона. Теперь в активе защитника 14 (3+11) баллов за результативность. Овечкин набрал 8 (5+3) очков, Кузнецов - 6 (3+3) баллов.

У проигравших шайбы забросили Каспери Капанен (5), отличившийся в меньшинстве, российский форвард Илья Михеев (11) и Джон Таварес (58). Михеев набрал 6 (3+3) очков в восьми встречах текущего сезона.

Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов провел свою четвертую игру в сезоне, одержав третью победу. Вратарь в матче против "Торонто" отразил 29 бросков. Его коллега по амплуа из Майкл Хатчинсон сделал 28 сейвов. Лучшим игроком матча стал Карлсон (1+2), второй звездой был признан Бэкстрём (1+1), третьей - Капанен (1+2).

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в восьми матчах. "Торонто" располагается на пятой строчке, имея в активе девять баллов. Следующую встречу столичный клуб проведет в ночь на 19 октября дома против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Торонто" 20 октября примет "Бостон".

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