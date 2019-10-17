Состав сборной РФ на ЧМ по пляжному футболу определится после Межконтинентального кубка

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Состав сборной России по пляжному футболу на чемпионат мира определится после Межконтинентального кубка. Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Межконтинентальный кубок пройдет в Дубае с 5 по 9 ноября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Египта, Ирана и Мексики. На завершившихся в среду Всемирных пляжных играх в Дохе российские футболисты заняли второе место, уступив в финале бразильцам со счетом 3:9.

"Впереди Межконтинентальный кубок, я поеду туда, мы будем обсуждать, общаться. Не думаю, что будут слишком большие изменения. Но в пляжном футболе каждый человек, каждая боевая единица на поле - это серьезный выбор. Состав на чемпионат мира определится после Межконтинентального кубка", - отметил Анохин.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Белоруссии, ОАЭ и Сенегала. Две лучшие команды из квартета выйдут в четвертьфинал турнира. Российская сборная выигрывала мировое первенство два раза (2011, 2013), в 2015 году команда стала бронзовым призером.