Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Состав сборной РФ на ЧМ по пляжному футболу определится после Межконтинентального кубка

Турнир пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Состав сборной России по пляжному футболу на чемпионат мира определится после Межконтинентального кубка. Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Межконтинентальный кубок пройдет в Дубае с 5 по 9 ноября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Египта, Ирана и Мексики. На завершившихся в среду Всемирных пляжных играх в Дохе российские футболисты заняли второе место, уступив в финале бразильцам со счетом 3:9.

"Впереди Межконтинентальный кубок, я поеду туда, мы будем обсуждать, общаться. Не думаю, что будут слишком большие изменения. Но в пляжном футболе каждый человек, каждая боевая единица на поле - это серьезный выбор. Состав на чемпионат мира определится после Межконтинентального кубка", - отметил Анохин.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Белоруссии, ОАЭ и Сенегала. Две лучшие команды из квартета выйдут в четвертьфинал турнира. Российская сборная выигрывала мировое первенство два раза (2011, 2013), в 2015 году команда стала бронзовым призером.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Воропаев: ХК "Сочи" доверяет тренеру Бересневу, команда показывает хорошую игру
Под руководством специалиста команда проиграла два домашних матча
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС