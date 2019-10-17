Первое в истории заседание тренерского совета Московской области состоялось в Красногорске

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 октября. /ТАСС/. Заседание тренерского совета под эгидой Министерства физической культуры и спорта Московской области прошло в четверг в Красногорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло в доме правительства Московской области и было организовано впервые. С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор области Андрей Воробьев, а также министр спорта области Роман Терюшков. В рамках совета состоялось награждение победителей и призеров международных соревнований, среди которых были синхронистка Вероника Калинина, гимнастка Екатерина Селезнева, боксер Андрей Замковой, фристайлист Максим Буров, боксер Екатерина Пальцева, гимнастка Мария Толкачева, а также Анастасия Большова, Анастасия Свирь и Валерий Глухов, специализирующиеся на спортивном ориентировании. Кроме того, почетные грамоты из рук Воробьева получили их тренеры.

На церемонии также присутствовали уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, а также олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин. Они обсудили роль тренера в спорте и проблематику подготовки атлетов к соревнованиям. Кроме того, на мероприятии выступила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.