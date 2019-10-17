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"ВТБ Кубок Кремля"

Тарпищев: практически все билеты на "ВТБ Кубок Кремля" реализованы

Турнир проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Практически все билеты реализованы на матчи проходящего в Москве теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд "ВТБ Кубка Кремля" составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков.

"На понедельник в кассах оставалось порядка 600 билетов, - сказал Тарпищев. - На данный момент уже все билеты реализованы, я не знаю, что делать тем, кто хочет попасть на выходные дни. Достать билет будет очень сложно".

30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Теги
Тарпищев, Шамиль Анвярович"ВТБ Кубок Кремля"
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