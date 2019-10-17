Тарпищев: практически все билеты на "ВТБ Кубок Кремля" реализованы

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Практически все билеты реализованы на матчи проходящего в Москве теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд "ВТБ Кубка Кремля" составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков.

"На понедельник в кассах оставалось порядка 600 билетов, - сказал Тарпищев. - На данный момент уже все билеты реализованы, я не знаю, что делать тем, кто хочет попасть на выходные дни. Достать билет будет очень сложно".

30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.