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Футбол в России

Два тура чемпионата России по футболу будут посвящены памяти Льва Яшина

22 октября исполнится 90 лет со дня рождения голкипера

ТАСС, 17 октября. Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской премьер-лиги (РПЛ) буду посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

22 октября исполнится 90 лет со дня рождения Яшина.

"13-й и 14-й туры Российской премьер-лиги посвящены памяти Льва Ивановича Яшина. Клубы РПЛ будут чествовать великого вратаря", - говорится в заявлении пресс-службы.

Яшин выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин стал победителем Олимпийских игр 1956 года и чемпионата Европы 1960 года, а также серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году - прим. ТАСС), на данный момент Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз. Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.

В сентябре журнал France Football учредил премию лучшему футбольному голкиперу, которая будет носить имя советского вратаря. 21 октября будет оглашен список из 10 претендентов, 2 декабря - победитель. Яшин скончался в 1990 году на 61-м году жизни.

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