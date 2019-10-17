Детский тренер хоккеиста Зыкова не верит в сознательное употребление им допинга

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Детский тренер хоккеиста "Вегаса" Валентина Зыкова Сергей Суярков рассказал, что не верит в то, что 24-летний игрок мог сознательно употреблять запрещенные вещества. Об этом Суярков рассказал ТАСС.

Ранее в четверг Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что Зыков отстранен на 20 матчей чемпионата за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. По словам президента по хоккейным операциям "Вегаса" Джорджа Макфи, хоккеист принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет. "Вегас" выступил с заявлением, в котором сказано, что Зыков осознанно принимал препарат, не уведомив об этом клуб.

"Как я его знаю, это был очень дисциплинированный мальчишка, я тренировал его с 10 лет, мама привезла его из Питера. Ни разу он не был замечен ни в каком хулиганстве, очень трудолюбивый парень, самый дисциплинированный у меня в команде, всего, чего он добился, он добился сам лично, - сказал Суярков. - Он играл у меня и в пятом звене, и в четвертом, старался, доказывал. Я никогда бы не поверил, что из всей команды Валька Зыков будет что-то употреблять, зная, что нельзя".

Зыков родился в Санкт-Петербурге, является воспитанником СДЮШОР СКА, после переезда в Москву выступал в команде ЦСКА 1995 года рождения, которую тренировал Суярков. "Знаю, что он тренировался еще утром рано, когда не было никого из тренеров, бегал по подтрибунным помещениям ЦСКА. Каким он был в Америке скромным парнем, таким он и остался. Ни деньги, ничего его не изменили", - подчеркнул он.

Произошедшее для Зыкова станет уроком, полагает тренер. "Он сделает правильные выводы, после 20 игр он серьезно разозлится. Было время, когда я его хотел перевести в "Ак Барс", но он доказал, что готов играть именно в ЦСКА. Он начал играть совсем по-другому", - вспомнил тренер.

Зыков был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 37-м номером клубом "Лос-Анджелес" в 2013 году, хоккеист выступал в клубах Главной юниорской хоккейной лиги Квебека и Американской хоккейной лиги. В НХЛ он играл в составе "Каролины" и "Эдмонтона", в сезоне-2018/19 "Вегас" забрал его с драфта отказов. В текущем сезоне Зыков провел семь матчей, в которых набрал два очка (сделал две результативные передачи). В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.