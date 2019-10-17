Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе

ТАСС, 18 октября. Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соревнования пройдут на льду арены Orleans вместимостью более 9,5 тыс. человек.

США являются одним из старейших мест проведения соревнований по фигурному катанию. Турнир под названием Skate America, который сейчас входит в состав серии, проводится с 1979 года. Нынешний старт станет 38-м в истории. Лас-Вегас принимает его впервые.

Серия Гран-при состоит из шести этапов. В нынешнем сезоне соревнования также будут проходить в городах Келоуна (Канада, 25-27 октября), Гренобль (Франция, 1-3 ноября), Чунцин (Китай, 8-10 ноября), Москва (15-17 ноября) и Саппоро (Япония, 23-25 ноября). В зависимости от занятых мест на каждом этапе фигуристы зарабатывают баллы, лучшие выйдут в финал Гран-при, который состоится в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря. В финал допускаются шесть лучших одиночников и одиночниц, а также по шесть спортивных пар и танцевальных дуэтов.

За победу на каждом этапе фигуристы получают $18 тыс. При этом пары и танцоры зарабатывают такую сумму на двоих. За второе место полагается $13 тыс., за третье - $9 тыс., за четвертое - $3 тыс., за пятое - $2 тыс. В финале серии призовой фонд значительно возрастет: за первое место фигуристы заработают $25 тыс., за второе - $18 тыс., за третье - $12 тыс., за четвертое - $6 тыс., за пятое - $4 тыс., за шестое - $3 тыс.

Дебют Щербаковой и амбиции Туктамышевой

В составе сборной России в женском одиночном катании выступят 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова, 22-летняя Елизавета Туктамышева и 19-летняя Станислава Константинова. Для Щербаковой этап в Лас-Вегасе станет дебютным на взрослом уровне. В прошлом сезоне спортсменка выступала на международных соревнованиях среди юниоров и стала двукратным победителем этапов Гран-при, а также серебряным призером юниорского первенства мира в Загребе. В 2018 году спортсменка дебютировала на взрослом чемпионате России и заняла на турнире первое место, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Щербакова - одна из трех девушек в современном фигурном катании, кто исполняет на соревнованиях четверные прыжки. В арсенале фигуристки присутствует сложнейший четверной лутц. В прошлом сезоне данный элемент получался у Щербаковой не на каждом старте, однако с опытом эта проблема может решиться.

Перед стартом серии Гран-при Щербакова выступила на предсезонном турнире "Ломбардия Трофи" в Италии и завоевала на нем золотую медаль. Там же выступала Туктамышева, однако опыт и усложненная произвольная программа, в которую спортсменка добавила второй тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, не помогли ей обойти юную конкурентку. Позднее Туктамышева приняла участие в турнире в Финляндии, где тоже стала второй, пропустив вперед еще одну воспитанницу Тутберидзе - Алену Косторную. Вероятно, в Лас-Вегасе спортсменка намерена взять реванш.

В мужском одиночном катании сборную России в США представят серебряный призер чемпионата Европы 2018 года Дмитрий Алиев, а также Роман Савосин. Конкуренция в США у россиян будет очень серьезная. На турнире выступят китаец Боян Цзинь, чех Михал Бржезина, американцы Джейсон Браун и Алексей Красножон, а также главная звезда этапа - двукратный чемпион мира Натан Чен из США.

В парном катании выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Изначально Россия должна была быть представлена в Лас-Вегасе двумя парами, однако Наталья Забияко и Александр Энберт снялись с серии Гран-при по медицинским показаниям. Российскую пару на турнире заменили британцы Зои Джонс и Кристофер Бояджи. В Лас-Вегасе сборная России выставила сильные танцевальные дуэты - Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, а также Софья Шевченко / Игорь Еременко, главными конкурентами российских танцоров станут американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью.

Откроют соревнования спортивные пары, которые выйдут на лед с короткими программами в пятницу (23:00 мск). Уже 19 октября (0:26 мск) короткие программы представят мужчины, танцоры (05:05 мск) и девушки (07:00 мск). В тот же день будут разыграны медали у пар (23:09 мск) по итогам произвольных программ. В воскресенье мужчины (01:00 мск) покажут произвольные прокаты, после них завершат свои соревнования танцоры (04:52 мск) и девушки (07:01 мск), показательные выступления пройдут 21 октября в полночь.