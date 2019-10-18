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НХЛ

Первый номер драфта 2019 года Хьюз набрал дебютное очко в НХЛ за "Нью-Джерси"

Домашняя встреча против "Рейнджерс" завершилась победой хозяев со счетом 5:2
Джек Хьюз AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Джек Хьюз
© AP Photo/Mary Altaffer

ТАСС, 18 октября. "Нью-Джерси" дома победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Дебютное очко в составе хозяев набрал форвард Джек Хьюз, который минувшим летом был выбран под первым номером на драфте.

У "Нью-Джерси" шайбы забросили Блейк Коулман (13-я минута), Кайл Палмиери (23), Майлз Вуд (33), российский нападающий Никита Гусев (53) и Пи-Кей Суббан (60). Для россиянина гол стал третьим в сезоне, так же на его счету одна результативная передача.

Хьюз выступил в роли ассистента в эпизоде с заброшенной шайбой Вуда. Чтобы набрать первое очко в НХЛ, ему понадобились семь матчей. Стоит отметить, что за "Рейнджерс" выступает второй номер минувшего драфта финн Каапо Какко. Он заработал свой первый балл за результативность в третьей встрече, забросив шайбу в ворота "Эдмонтона" (1:4).

В составе "Рейнджерс" отличились Энтони Дианджело (7) и Йеспер Фаст (43). Результативной передачей отметился нападающий гостей Павел Бучневич. Самый высокооплачиваемый российский хоккеист в НХЛ Артемий Панарин очков не набрал. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 33 броска по своим воротам.

Лучшим игроком матча стал вратарь "Нью-Джерси" Маккензи Блэквуд, который совершил 29 сейвов. Второй звездой был признан Хьюз (0+1). Третье место в этом списке занял защитник хозяев Мэтт Тэннисон (0+2).

"Нью-Джерси" одержал первую победу в сезоне, ранее команда четыре раза проиграла в основное время и дважды - в серии буллитов. Клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе четыре очка. Столько же очков на счету "Рейнджерс", однако команда расположилась строчкой выше за счет дополнительных показателей. Следующие матчи "Нью-Джерси" и "Рейнджерс" проведут 19 октября, их соперниками станут "Ванкувер" и "Вашингтон" соответственно.

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