Проект строительства биатлонного центра на Урале пройдет экспертизу до середины 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Проект на строительство биатлонного центра под Екатеринбургом будет получен в мае-июне 2020 года после проведения экспертизы. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в пятницу.

Свердловские власти рассчитывают разместить новый комплекс в районе 11-го км Московского тракта. Предполагается, что на площадке будут проводить крупные международные соревнования, чемпионаты России, области и города.

"У нас уже выделены деньги на проектирование. Я думаю, что в ноябре или начале декабря у нас уже будет контракт на проектирование данного комплекса. Ориентировочный срок получения проекта с экспертизой - май-июнь следующего года. Соответственно, мы тогда получаем сумму, включаем ее в бюджет, торгуем на несколько лет саму стройку", - сказал Бидонько.

По его словам, против строительства центра именно на этом участке выступает общество "Мемориал", члены которого утверждают, что на этой территории могут быть захоронения после расстрелов "Большого террора".

"Там возникли вопросы у общества "Мемориал" с точки зрения массовых захоронений. При подготовке техзадания заложили, чтобы эта тема была изучена. Ни один архив, который прислал ответы, пока эти данные не подтверждает, физические изыскания ничего не дают. Мы договорились, что будем изыскания продолжать, и, если найдем останки, не будем останавливаться, а торжественно их перезахороним, это компромиссное решение", - отметил он.