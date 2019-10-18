Тарпищев: Медведев снялся с турнира АТР в Вене, чтобы избежать психологической усталости

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, чтобы отдохнуть перед напряженной концовкой сезона и избежать психологической усталости. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Медведев был посеян на турнире в Вене под первым номером, после его отказа посев перешел австрийцу Доминику Тиму. Ранее 23-летний теннисист снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в эти дни в Москве.

"С турнира Вены Медведев снялся, потому что ему надо поберечь себя. У Медведева сложная концовка сезона, нужна пауза, чтобы не было психологической усталости, - сказал Тарпищев. - В Москве он прошел медицинское обследование, все у него со здоровьем в порядке".

Турнир в Вене пройдет с 21 по 27 октября. В нем выступит россиянин Карен Хачанов.