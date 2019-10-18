Младенович стала первой полуфиналисткой теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Французская теннисистка Кристина Младенович обыграла голландку Кики Бертенс (второй номер посева) в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:1 в пользу 26-летней Младенович. В полуфинале турнира француженка сыграет с победительницей матча между 10-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич (третий посев на турнире) и представительницей Бельгии Кирстен Флипкенс.

Младенович в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 45-е место, в ее активе один титул. На турнирах серии Большого шлема ее высшим достижением является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2017) и Открытого чемпионата США (2015).

27-летняя Бертенс в мировом рейтинге занимает восьмое место, в ее активе девять титулов. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2016).

Кубок Кремля завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.