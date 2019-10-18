Гальчев и Пристансков вошли в попечительский совет Федерации регби России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров холдинга "Евроцемент груп" Филарет Гальчев и вице-президент ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков вошли в попечительский совет Федерации регби России (ФРР). Об этом было объявлено на заседании высшего совета ФРР.

Помимо Гальчева и Пристанскова, в состав попечительского совета вошли генеральный директор ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Заирбек Юсупов, председатель совета директоров некоммерческого партнерства "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" Дмитрий Озерский и заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти ПАО "Т Плюс" Сергей Говорун.

Генеральный директор компании "Регби Проджектс" Борис Ковтун назначен коммерческим директором ФРР. Олег Букалов, являвшийся коммерческим директором ранее, был освобожден от должности по собственному желанию и назначен на должность советника генерального директора - председателя правления.

Заседание высшего совета ФРР проходит в пятницу в Москве.