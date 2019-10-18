Футбольный агент обвинил экс-главного тренера "Манчестер Юнайтед" Фергюсона в сдаче матча

ТАСС, 18 октября. Футбольный агент Джузеппе Пальяра заявил о причастности бывшего главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в организации договорного матча в Лиге чемпионов с итальянским "Ювентусом". Об этом сообщает издание The Telegraph.

Пальяра в настоящее время находится под следствием по обвинению в коррупции в английском футболе. В ходе судебного заседания было рассказано о разговоре Пальяры с журналисткой под прикрытием, в ходе которого он поведал, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Также Пальяра рассказал об участии Фергюсона в организации договорного матча между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов (какой конкретно был матч - не сообщалось). За это Пальяра отблагодарил специалиста золотыми часами "Ролекс" стоимостью €35 тыс.

В период работы Фергюсона на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" английский клуб провел с "Ювентусом" восемь встреч в Лиге чемпионов. За это время "Манчестер Юнайтед" проигрывал три раза - дважды в 1999 году на групповой стадии (0:1, 0:1), еще одно поражение подопечные Фергюсона потерпели в 1997-м также на групповой стадии (0:1).

Пальяре 64 года, в 2005 году он был отстранен от футбольной деятельности за организацию договорных матчей на пять лет. Сейчас Пальяра наряду с агентом Даксом Прайсом и бывшим ассистентом главного тренера "Барнсли" Томми Райтом являются фигурантом дела о коррупции и обвиняется в даче взятки и содействии в ее получении.

77-летний Фергюсон является одним из самых успешных и титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" в период с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 различных трофеев. В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II, в 2002 году Фергюсон был включен в Зал славы английского футбола.