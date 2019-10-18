Россиянка Александрова не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова (восьмой номер посева) проиграла Каролине Муховой из Чехии в четвертьфинальном матче теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летней Муховой. Спортсменки встретились в третий раз, Мухова одержала первую победу. В полуфинале турнира чешская спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянками Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой.

24-летняя Александрова занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Мухова в мировом рейтинге идет на 35-й позиции, в ее активе один титул WTA. На турнирах серии Большого шлема высшим достижением чешской спортсменки является выход в четвертьфинал Уимблдона (2019).

Кубок Кремля завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.