Международный союз велосипедистов изучит вопрос сотрудничества с ITA в борьбе с допингом

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) намерен изучить вопрос сотрудничества в сфере борьбы с допингом с Международным агентством тестирования (ITA). Об этом говорится в пресс-релизе UCI, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Руководящий комитет UCI принял данное решение на заседании, состоявшемся 24-26 сентября в британском Йоркшире. В заявлении отмечается, что UCI решил пойти на этот шаг в ответ на вскрывшиеся в ходе операции немецкой и австрийской полиции под названием "Кровопускание" допинг-схемы в лыжных гонках и велосипедном спорте. Операция была проведена в начале 2019 года, в ее результате было задержано девять человек. При этом UCI отметил, что ценит опыт Велосипедного антидопингового фонда (CADF), который продолжит работу по борьбе с допингом в велоспорте в 2020 году.

Окончательное решение относительно сотрудничества UCI с ITA будет объявлено по итогам очередного заседания руководящего комитета организации, которое пройдет 1 и 2 февраля 2020 года.