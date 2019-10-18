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Допинг в спорте

Международный союз велосипедистов изучит вопрос сотрудничества с ITA в борьбе с допингом

Окончательное решение будет объявлено по итогам заседания руководящего комитета организации в феврале 2020 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) намерен изучить вопрос сотрудничества в сфере борьбы с допингом с Международным агентством тестирования (ITA). Об этом говорится в пресс-релизе UCI, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Руководящий комитет UCI принял данное решение на заседании, состоявшемся 24-26 сентября в британском Йоркшире. В заявлении отмечается, что UCI решил пойти на этот шаг в ответ на вскрывшиеся в ходе операции немецкой и австрийской полиции под названием "Кровопускание" допинг-схемы в лыжных гонках и велосипедном спорте. Операция была проведена в начале 2019 года, в ее результате было задержано девять человек. При этом UCI отметил, что ценит опыт Велосипедного антидопингового фонда (CADF), который продолжит работу по борьбе с допингом в велоспорте в 2020 году.

Окончательное решение относительно сотрудничества UCI с ITA будет объявлено по итогам очередного заседания руководящего комитета организации, которое пройдет 1 и 2 февраля 2020 года.

Теги
Допинг
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