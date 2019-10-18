"Авангард" одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Роб Клинкхаммер (1-я минута), Валентин Пьянов (5) и Кирилл Семенов (48), у проигравших отличился Анатолий Голышев (19).

"Авангард" одержал четвертую победу подряд в матчах КХЛ, "Автомобилист" потерпел четвертое поражение кряду. Команды провели 22-й очный матч, "Авангард" одержал 13-ю победу, на счету "Автомобилиста" девять побед.

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" занимает вторую строчку, набрав после 18 матчей 27 очков, "Автомобилист" идет на седьмом месте, в активе команды 22 балла в 19 играх. В следующем матче омский клуб в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом" 20 октября, команда из Екатеринбурга днем позднее примет на своем льду казанский "Ак Барс".