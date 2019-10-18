Сборная России по академической гребле в ноябре проведет тренировочный сбор в Азербайджане

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Второй тренировочный сбор команды России по академической гребле стартует 17 ноября в Азербайджане. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Российские гребцы не сумели завоевать олимпийские лицензии на чемпионате мира, который прошел в австрийском Оттенсхайме с 25 августа по 1 сентября. Российские экипажи выступили в восьми олимпийских и двух неолимпийских классах, результаты команды на мировом первенстве были признаны неудовлетворительными.

"Начальная подготовка к новому сезону у нас традиционно начинается в Бронницах, в этом году она стартовала 6 октября. Тут уже находятся женские экипажи восьмерки и парной четверки, которые по результатам сезона завоевали право централизованной подготовки, - сообщил Свирин. - В Ростове-на-Дону у нас прошли отборочные соревнования, сейчас команды собираются в Бронницах на установочно-тренировочное мероприятие, многие уже прибыли и выходят на воду, начали тренироваться. Сбор в Бронницах продлится до 10 ноября, тут ребята пройдут УМО (Углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС), чтобы уже без каких-то вопросов дальше работать по плану подготовки".

"С 17 ноября начнется сбор в Азербайджане. Несколько основных классов, которые будут готовиться к завоеванию лицензий на Олимпийские игры, будут представлены в полуторном составе, с запасными, которые будут также претендовать на отбор в эти экипажи. На данный момент думаем, что это мужская и женская парные четверки, женская четверка без рулевого и мужская одиночка", - добавил Свирин.

Российские экипажи сохраняют шансы на то, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Токио. Путевки на Игры будут разыгрываться на континентальной квалификационной регате, а также в финальных квалификационных соревнованиях. Европейская отборочная регата состоится с 27 по 29 апреля в итальянском Варесе. Заключительный квалификационный турнир пройдет в швейцарском Люцерне с 17 по 19 мая 2020 года.