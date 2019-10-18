Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по академической гребле в ноябре проведет тренировочный сбор в Азербайджане

Сборная начала подготовку к новому сезону 6 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Второй тренировочный сбор команды России по академической гребле стартует 17 ноября в Азербайджане. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Российские гребцы не сумели завоевать олимпийские лицензии на чемпионате мира, который прошел в австрийском Оттенсхайме с 25 августа по 1 сентября. Российские экипажи выступили в восьми олимпийских и двух неолимпийских классах, результаты команды на мировом первенстве были признаны неудовлетворительными.

"Начальная подготовка к новому сезону у нас традиционно начинается в Бронницах, в этом году она стартовала 6 октября. Тут уже находятся женские экипажи восьмерки и парной четверки, которые по результатам сезона завоевали право централизованной подготовки, - сообщил Свирин. - В Ростове-на-Дону у нас прошли отборочные соревнования, сейчас команды собираются в Бронницах на установочно-тренировочное мероприятие, многие уже прибыли и выходят на воду, начали тренироваться. Сбор в Бронницах продлится до 10 ноября, тут ребята пройдут УМО (Углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС), чтобы уже без каких-то вопросов дальше работать по плану подготовки".

"С 17 ноября начнется сбор в Азербайджане. Несколько основных классов, которые будут готовиться к завоеванию лицензий на Олимпийские игры, будут представлены в полуторном составе, с запасными, которые будут также претендовать на отбор в эти экипажи. На данный момент думаем, что это мужская и женская парные четверки, женская четверка без рулевого и мужская одиночка", - добавил Свирин.

Российские экипажи сохраняют шансы на то, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Токио. Путевки на Игры будут разыгрываться на континентальной квалификационной регате, а также в финальных квалификационных соревнованиях. Европейская отборочная регата состоится с 27 по 29 апреля в итальянском Варесе. Заключительный квалификационный турнир пройдет в швейцарском Люцерне с 17 по 19 мая 2020 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Команды России и Косова будут разводиться в турнирах под эгидой УЕФА
Матчи отборочного цикла женского чемпионата Европы 2021 года между национальными командами обеих стран будут проведены на нейтральном поле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС