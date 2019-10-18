Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"ВТБ Кубок Кремля"

Хорватский теннисист Чилич вышел в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля"

В четвертьфинале он оказался сильнее француза Жереми Шарди

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Хорват Марин Чилич обыграл француза Жереми Шарди в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу 31-летнего Чилича. Спортсмены встретились в шестой раз, в четвертый раз победу одержал Чилич. В полуфинале хорват сыграет с победителем матча между сербом Николой Милоевичем и шестым сеяным турнира россиянином Андреем Рублевым, который пройдет позднее в пятницу.

Чилич занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету 18 титулов ATP. Хорват становился победителем Открытого чемпионата США (2014), а также играл в финале Открытого чемпионата Австралии (2018) и Уимблдона (2017).

32-летний Шарди идет в мировом рейтинге на 66-й позиции, в его активе один титул ATP. На турнирах серии Большого шлема наивысшим достижением Шарди является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2013).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 рейтинговых очков. В прошлом году соревнования в мужском одиночном разряде выиграл россиянин Карен Хачанов, который ранее в четверг уступил итальянцу Андреасу Сеппи (3:6, 6:3, 3:6).

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Пермяков: Дворец гимнастики Винер-Усмановой отлично подошел для турнира по брейкингу
В субботу и воскресенье там пройдут соревнования Russian Open Breaking Competition
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС