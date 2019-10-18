Хорватский теннисист Чилич вышел в полуфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Хорват Марин Чилич обыграл француза Жереми Шарди в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу 31-летнего Чилича. Спортсмены встретились в шестой раз, в четвертый раз победу одержал Чилич. В полуфинале хорват сыграет с победителем матча между сербом Николой Милоевичем и шестым сеяным турнира россиянином Андреем Рублевым, который пройдет позднее в пятницу.

Чилич занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету 18 титулов ATP. Хорват становился победителем Открытого чемпионата США (2014), а также играл в финале Открытого чемпионата Австралии (2018) и Уимблдона (2017).

32-летний Шарди идет в мировом рейтинге на 66-й позиции, в его активе один титул ATP. На турнирах серии Большого шлема наивысшим достижением Шарди является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2013).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 рейтинговых очков. В прошлом году соревнования в мужском одиночном разряде выиграл россиянин Карен Хачанов, который ранее в четверг уступил итальянцу Андреасу Сеппи (3:6, 6:3, 3:6).