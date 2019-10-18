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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистка Павлюченкова сыграет с Муховой в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля"

В четвертьфинале она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову
Анастасия Павлюченкова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу 28-летней Павлюченковой. Соперницы встретились в третий раз, во второй раз победу одержала Павлюченкова. В полуфинале соревнований она сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая в четвертьфинале обыграла восьмую сеяную турнира россиянку Екатерину Александрову.

22-летняя Кудерметова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) идет на 42-м месте. Лучшим достижением Кудерметовой на турнирах серии Большого является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Павлюченкова в мировом рейтинге занимает 40-ю позицию, на ее счету 12 титулов WTA. Она выходила в четвертьфинал на всех турнирах серии Большого шлема.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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