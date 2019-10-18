Россиянин Рублев сыграет с Чиличем в полуфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев переиграл серба Николу Милоевича в четвертьфинальном матче теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

21-летний россиянин оказался сильнее со счетом 6:2, 6:3. Соперники встретились впервые. В полуфинале шестой сеяный турнира сыграет с хорватом Марином Чиличем (3), который в четвертьфинале обыграл француза Жереми Шарди.

Рублев занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017).

24-летний Милоевич в мировом рейтинге идет на 164-й строчке. Наивысшим достижением серба на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытом чемпионате США (2018).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 очков. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл россиянин Карен Хачанов, который ранее в пятницу проиграл итальянцу Андреасу Сеппи (3:6, 6:3, 3:6).