Первый номер драфта НХЛ - 2017 Хишир подписал контракт с "Нью-Джерси" на $50 млн

ТАСС, 18 октября. Швейцарский нападающий Нико Хишир подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на семь лет с зарплатой $7,25 млн в год, оно начнет действовать со следующего сезона. До конца текущего сезона будет действовать контракт новичка, по которому Хишир получает $925 тыс. в год.

Хишир был выбран "Нью-Джерси" под первым номером на драфте 2017 года. За клуб он провел 157 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 101 очко (37 шайб + 64 голевые передачи), в плей-офф он провел пять матчей и отметился одним голом.

В турнирной таблице Восточной конференции "Нью-Джерси" идет на предпоследнем, 15-м месте, набрав в семи играх четыре очка. Хишир пропустил последнюю встречу команды из-за небольшой травмы. Следующий матч команда проведет в ночь на субботу против "Ванкувера".