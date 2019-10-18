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НХЛ

Первый номер драфта НХЛ - 2017 Хишир подписал контракт с "Нью-Джерси" на $50 млн

Семилетнее соглашение начнет действовать со следующего сезона
Нико Хишир AP Photo/Julio Cortez
Описание
Нико Хишир
© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 18 октября. Швейцарский нападающий Нико Хишир подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на семь лет с зарплатой $7,25 млн в год, оно начнет действовать со следующего сезона. До конца текущего сезона будет действовать контракт новичка, по которому Хишир получает $925 тыс. в год.

Хишир был выбран "Нью-Джерси" под первым номером на драфте 2017 года. За клуб он провел 157 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 101 очко (37 шайб + 64 голевые передачи), в плей-офф он провел пять матчей и отметился одним голом.

В турнирной таблице Восточной конференции "Нью-Джерси" идет на предпоследнем, 15-м месте, набрав в семи играх четыре очка. Хишир пропустил последнюю встречу команды из-за небольшой травмы. Следующий матч команда проведет в ночь на субботу против "Ванкувера".

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