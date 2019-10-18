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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Алиев занял второе место в короткой программе на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Лидирует американец Натан Чен, замыкает тройку сильнейших канадец Киган Мессинг
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Российский фигурист Дмитрий Алиев стал вторым в короткой программе одиночных соревнований среди мужчин на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Россиянин набрал 96,57 балла. Первым идет американец Натан Чен, показавший результат 102,71 балла, а замыкает тройку сильнейших канадец Киган Мессинг (96,34). Россиянин Роман Савосин занимает 12-е место, набрав 57,92 балла. Произвольная программа у мужчин пройдет в ночь на 20 октября.

Алиев ранее ни разу не поднимался на подиум на этапах Гран-при среди взрослых. Однако он становился победителем финала юниорского Гран-при в сезоне-2016/17. Также на счету 20-летнего фигуриста серебряная медаль чемпионата Европы среди взрослых 2018 года.

Позднее свои соревнования начнут танцевальные пары (05:05 мск) и девушки (07:00 мск). Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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