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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Степанова и Букин идут вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе после ритм-танца

Лидируют американцы Хаббелл и Донохью, третье место занимает канадский дуэт Фурнье Бодри/Соренсен
Александра Степанова и Иван Букин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Степанова и Букин набрали 80,46 балла. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, показавшие результат 83,45 балла. Третье место занимает канадский дуэт Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен, у которых в активе 77,85 балла.

Российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро после ритм-танца расположилась на пятой строчке, набрав 70,49 балла. Дуэт Софьи Шевченко и Игоря Еременко идет на девятом месте, имея в активе 66,10 балла. Произвольный танец состоится в ночь на 20 октября.

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при (в Москве и Хельсинки - прим. ТАСС), однако в финале заняли только четвертое место. В активе фигуристов есть две бронзовые награды (2010/11, 2011/12) и одно золото (2012/13) в финалах юниорских Гран-при.

Позднее короткую программу на турнире покажут девушки (07:00 мск). Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится в ночь на 21 октября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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