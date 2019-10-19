Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Победа на молодежном ЧЕ по скалолазанию стала неожиданностью для россиянки Кузнецовой

Спортсменка победила в дисциплине "скорость"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Победительница молодежного первенства Европы по скалолазанию в дисциплине "скорость" Дарья Кузнецова не ожидала, что сможет одержать победу на турнире. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в субботу по телефону.

Молодежное первенство Европы по скалолазанию завершится в Воронеже 20 октября. Участниками европейского первенства являются скалолазы в возрасте от 14 до 19 лет. В первый день турнира российские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

"Настраивалась на каждый забег как на последний в жизни, старалась показывать свой максимум. Предстоит еще очень-очень много работы, это не предел возможностей, - рассказала Кузнецова. - Больше всего запомнился первый финальный забег, когда его выиграла, то поняла, что есть шанс попасть в тройку. Перед финалом сказала, что мне сегодня нужна тройка, не ожидала, что смогу выиграть, но настраивалась на призы".

"В 2016 году я была второй на первенстве мира, но последние два года у меня не было серьезных международных результатов, после перерыва это первая победа. Это результат измененного тренировочного процесса и круглосуточной поддержки семьи. Не могу сказать, что раньше работала не в полную силу, просто поняла, что это не предел моих возможностей, и пока я продолжаю его искать. Хочу отобраться на молодежное первенство мира, а потом тренироваться и готовиться к взрослому уровню", - заключила спортсменка.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Свирин: россияне имеют шансы на завоевание лицензий на ОИ в парных двойках легкого веса
Европейская отборочная регата пройдет с 27 по 29 апреля в итальянском Варесе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС