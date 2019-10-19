Победа на молодежном ЧЕ по скалолазанию стала неожиданностью для россиянки Кузнецовой

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Победительница молодежного первенства Европы по скалолазанию в дисциплине "скорость" Дарья Кузнецова не ожидала, что сможет одержать победу на турнире. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в субботу по телефону.

Молодежное первенство Европы по скалолазанию завершится в Воронеже 20 октября. Участниками европейского первенства являются скалолазы в возрасте от 14 до 19 лет. В первый день турнира российские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали.

"Настраивалась на каждый забег как на последний в жизни, старалась показывать свой максимум. Предстоит еще очень-очень много работы, это не предел возможностей, - рассказала Кузнецова. - Больше всего запомнился первый финальный забег, когда его выиграла, то поняла, что есть шанс попасть в тройку. Перед финалом сказала, что мне сегодня нужна тройка, не ожидала, что смогу выиграть, но настраивалась на призы".

"В 2016 году я была второй на первенстве мира, но последние два года у меня не было серьезных международных результатов, после перерыва это первая победа. Это результат измененного тренировочного процесса и круглосуточной поддержки семьи. Не могу сказать, что раньше работала не в полную силу, просто поняла, что это не предел моих возможностей, и пока я продолжаю его искать. Хочу отобраться на молодежное первенство мира, а потом тренироваться и готовиться к взрослому уровню", - заключила спортсменка.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.