"Урал" одержал волевую победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России

САРАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 победил "Тамбов" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена".

В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (73-я минута) и Вараздат Ароян (76), у проигравших отличился Владимир Обухов, реализовавший пенальти на 61-й минуте. Для 27-летнего Обухова этот мяч стал первым в чемпионатах России.

"Тамбов" принимает соперников в столице Мордовии, потому что его собственный стадион "Спартак" находится на реконструкции.

"Урал" прервал трехматчевую безвыигрышную серию. "Тамбов" потерпел третье подряд поражение. В турнирной таблице "Урал" поднялся на шестую строчку, в активе клуба 17 очков, "Тамбов" занимает последнее место с восемью баллами в активе.

В следующем туре екатеринбургская команда сыграет в гостях с казанским "Рубином" 25 октября, "Тамбов" днем позднее примет на своем поле "Уфу".