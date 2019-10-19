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Футбол в России

"Урал" одержал волевую победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:1

САРАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 победил "Тамбов" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена".

В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (73-я минута) и Вараздат Ароян (76), у проигравших отличился Владимир Обухов, реализовавший пенальти на 61-й минуте. Для 27-летнего Обухова этот мяч стал первым в чемпионатах России.

"Тамбов" принимает соперников в столице Мордовии, потому что его собственный стадион "Спартак" находится на реконструкции.

"Урал" прервал трехматчевую безвыигрышную серию. "Тамбов" потерпел третье подряд поражение. В турнирной таблице "Урал" поднялся на шестую строчку, в активе клуба 17 очков, "Тамбов" занимает последнее место с восемью баллами в активе.

В следующем туре екатеринбургская команда сыграет в гостях с казанским "Рубином" 25 октября, "Тамбов" днем позднее примет на своем поле "Уфу".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1282221-626
3Краснодар1282225-1326
4Ростов1282223-1526
5ЦСКА1281319-1125
6Урал1352620-2717
7Уфа1243511-1115
8Арсенал1242614-1814
9Оренбург1242617-1914
10Крылья Советов1242617-1614
11Рубин124268-1614
12Спартак1242613-1614
13Сочи1233610-1512
14Ахмат133378-1912
15Динамо122468-1410
16Тамбов1322911-218

 

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