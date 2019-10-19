"Урал" одержал волевую победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России

САРАНСК, 19 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1 победил "Тамбов" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена".
В составе победителей мячи забили Владимир Ильин (73-я минута) и Вараздат Ароян (76), у проигравших отличился Владимир Обухов, реализовавший пенальти на 61-й минуте. Для 27-летнего Обухова этот мяч стал первым в чемпионатах России.
"Тамбов" принимает соперников в столице Мордовии, потому что его собственный стадион "Спартак" находится на реконструкции.
"Урал" прервал трехматчевую безвыигрышную серию. "Тамбов" потерпел третье подряд поражение. В турнирной таблице "Урал" поднялся на шестую строчку, в активе клуба 17 очков, "Тамбов" занимает последнее место с восемью баллами в активе.
В следующем туре екатеринбургская команда сыграет в гостях с казанским "Рубином" 25 октября, "Тамбов" днем позднее примет на своем поле "Уфу".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|21-6
|26
|3
|Краснодар
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|4
|Ростов
|12
|8
|2
|2
|23-15
|26
|5
|ЦСКА
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|6
|Урал
|13
|5
|2
|6
|20-27
|17
|7
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|8
|Арсенал
|12
|4
|2
|6
|14-18
|14
|9
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|4
|2
|6
|17-16
|14
|11
|Рубин
|12
|4
|2
|6
|8-16
|14
|12
|Спартак
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|8-19
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|13
|2
|2
|9
|11-21
|8