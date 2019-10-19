Камельзон: Волков был неординарным игроком и звездой советского тенниса

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Двукратный финалист Кубка Дэвиса Александр Волков был неординарным игроком и настоящей звездой тенниса. Такое мнение ТАСС в субботу высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

Ранее стало известно, что Волков скончался в субботу на 53-м году жизни. Об этом сообщил вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в своем Twitter, причины смерти не уточняются.

"Саша Волков много лет был в сборной, в юношеской и взрослой команде, в команде Кубка Дэвиса, даже сложно посчитать это в годах. Он был всегда одним из ведущих, неординарных игроков, играл левой рукой, тогда это было очень редкое явление, и первым в стране начал показывать теннис на больших скоростях. Его необычная манера игры вывела его в один ряд с ведущими теннисистами страны - тогда это были Андрей Чесноков, Вадим Борисов. Это лидеры того тенниса, на основе которого вырос теннис сегодняшний", - отметил Камельзон.

"Для меня новость о его смерти просто убийственная, потому что он был еще молодой и здоровый парень. Я не видел его полгода, но, когда мы встречались в последний раз, то он был живой - здоровый, все было нормально, - рассказал Камельзон. - Его отличала простота, большая любовь к людям, честность не только в отношениях, но и в мыслях. У него никогда не было ни одного кривого умысла, он хорошо относился к людям, и люди его любили".

Российский специалист назвал смерть Волкова большой потерей для российского тенниса и федерации тенниса Калининграда, Волков родился в Калининграде и после завершения спортивной карьеры занимался тренерской деятельностью. "Его трагический уход из жизни - это та новость, которую я пока даже не могу переварить. Он был звездой советского тенниса и его уход стал большой потерей для всех любителей этого вида спорта, для тех, кто знал его лично. Мои соболезнования всей его семье и федерации тенниса Калининграда, Волков он был олицетворением передовой теннисной мысли в Калининграде", - заключил собеседник ТАСС.

Волков выступал с 1986 по 1998 год. В 1993 году он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (турнир серии Большого шлема), в котором уступил американцу Питу Сампрасу. В составе сборной России дважды выходил в финал Кубка Дэвиса (1994, 1995).