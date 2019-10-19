Футболист "Локомотива" Джорджевич получил повреждение связок колена

ТАСС, 19 октября. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Лука Джорджевич получил повреждение связок колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Локомотив" в пятницу в Грозном обыграл "Ахмат" со счетом 2:0. 25-летний Джорджевич в этой встрече отметился голевой передачей в эпизоде с первым забитым мячом, а на 32-й минуте был заменен на 21-летнего полузащитника Даниила Куликова.

"У Джорджевича повреждение связок колена. В ближайшее время Лука отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения", - говорится в сообщении.

Джорджевич перешел в "Локомотив" из "Зенита" летом 2019 года. В составе московского клуба он принял участие в шести матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.