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WTA

Россиянка Блинкова не сумела выйти в финал теннисного турнира в Люксембурге

В полуфинале россиянка проиграла Елене Остапенко из Латвии

ТАСС, 19 октября. Россиянка Анна Блинкова уступила Елене Остапенко из Латвии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу 22-летней Остапенко. Спортсменки впервые играли друг с другом. В финале победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года встретится с сильнейшей в матче между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и действующей победительницей турнира немкой Юлией Гёргес.

21-летняя Блинкова, которая была посеяна на турнире под восьмым номером, в рейтинге WTA идет на 66-м месте, ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Турнир в Люксембурге завершится 20 октября. В 2008 году победительницей соревнований стала россиянка Елена Дементьева.

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