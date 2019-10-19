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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистка Павлюченкова сыграет с Бенчич в финале "ВТБ Кубка Кремля"

В полуфинальном матче она обыграла чешку Каролину Мухову в трех сетах
Анастасия Павлюченкова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над чешской спортсменкой Каролиной Муховой в полуфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 в пользу 28-летней Павлюченковой. Соперницы встретились впервые. В финале соревнований Павлюченкова, которая становилась победительницей Кубка Кремля в 2014-м году, сыграет с третьей сеяной швейцаркой Белиндой Бенчич, в полуфинале турнира обыгравшей француженку Кристину Младенович (6:3, 6:4) и благодаря этому квалифицировавшейся на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

Павлюченкова и Бенчич встречались между собой четыре раза, три победы на счету швейцарки. В нынешнем году Бенчич обыграла Павлюченкову в первом круге на Уимблдоне.

Павлюченкова в рейтинге WTA занимает 40-ю позицию, на ее счету 12 титулов ассоциации. Она выходила в четвертьфинал на всех турнирах серии Большого шлема.

23-летняя Мухова в мировом рейтинге идет на 35-й позиции, в ее активе один титул WTA. На турнирах серии Большого шлема высшим достижением чешской спортсменки является выход в четвертьфинал Уимблдона (2019).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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