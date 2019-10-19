Президент "Урала": команда показала не очень качественный футбол в матче с "Тамбовом"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" показал не очень качественную игру в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против "Тамбова". Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Урал" в субботу в Саранске одержал волевую победу над "Тамбовом" со счетом 2:1. Победу команде из Екатеринбурга принесли голы Владимира Ильина и Вараздата Арояна.

"Сложный матч. Хорошо, что победили, - сказал Иванов. - Игра была не очень качественная, но за шесть очков, нам было важно оторваться от них. Старались и бегали, самое главное - победа".

"Может быть, какие-то мелкие помарки были, - сказал президент "Урала", отвечая на вопрос о судействе и назначении пенальти в ворота его команды. - И у нас были претензии, и у "Тамбова". Но не скажу, что были какие-то ошибки, которые повлияли на исход матча".

После 13 матчей "Урал" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. "Тамбов" продолжает располагаться на последней, 16-й строчке с восемью баллами в активе.