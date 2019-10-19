Россияне завоевали 15 наград в первый медальный день на Всемирных военных играх

ТАСС, 19 октября. Российские спортсмены принесли национальной команде 15 наград в первый медальный день VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане.

Россияне завоевали четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград. В мужской шоссейной индивидуальной гонке с раздельным стартом победу одержал велогонщик Антон Воробьев. В фехтовании рапирист Тимур Сафин завоевал золотую награду. Пловцы Антон Чупков (100 м, брасс) и Владислав Гринев (50 м, вольный стиль) одержали победы в своих заплывах.

Ирина Долгова стала серебряным призером в дзюдо в весовой категории до 48 кг, Камила Бадурова заняла второе место в весовой категории до 63 кг. Мужская сборная России в составе Антона Гурьянова, Алексея Климова и Леонида Екимова стала серебряным призером в пулевой стрельбе из скорострельного пистолета на дистанции 25 метров. Пловчиха Дарья Устинова заняла второе место на дистанции 200 м на спине, женская сборная России в составе Виктории Беляковой, Светланы Чимровой, Анастасии Гуженковой, Александры Папуши, Марии Темниковой и Дарьи Устиновой завоевала серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 м.

Бронзовые награды команде принесли фехтовальщики Алексей Черемисинов (рапира) и Татьяна Андрюшина (шпага), Армен Агаян (дзюдо, до 73 кг), Дарья Давыдова (дзюдо, до 63 кг), пловцы Роман Ларин (100 м, спина) и Анна Егорова (400 м, вольный стиль).

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, лидирует команда Китая (12-4-6), на третьем месте идут французы (2-4-2). Соревнования завершатся 27 октября.