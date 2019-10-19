Призер ОИ Дмитриев стал серебряным призером в кейрине на чемпионате Европы по велотреку

ТАСС, 19 октября. Российский спортсмен Денис Дмитриев занял второе место в кейрине на чемпионате Европы по велотреку. Соревнования проходят в голландском Апелдорне.

Победу одержал голландец Харри Лаврейсен, третье место занял его соотечественник Маттейс Бюхли.

33-летний Дмитриев является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в спринте. Также на его счету одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, две бронзовые награды Европейских игр, три золотые, одна серебряная и семь бронзовых наград континентальных первенств.

Ранее в субботу россиянка Дарья Шмелева заняла третье место в аналогичной дисциплине у женщин. Чемпионат Европы в Апелдорне завершится 20 октября.