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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Алиев заявил, что бронзовая медаль Гран-при США одна из самых важных для него

Россиянин завоевал свою первую медаль на этапах взрослой серии Гран-при

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что бронзовая медаль, которую он сумел завоевать на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе, является для него одной из самых важных в жизни после тяжелого прошлогоднего сезона. Комментарий 20-летнего спортсмена приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Алиев стал третьим, набрав за короткую и произвольную программы 253,55 балла. Победил американец Натан Чен (299,09), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09). Для россиянина эта медаль стала первой на этапах серии Гран-при.

"Это моя первая медаль на взрослом этапе Гран-при, я очень доволен этим. Для меня эта медаль играет большую роль и является оной из самых важных в моей жизни после тяжелого прошлогоднего сезона", - сказал Алиев.

В прошлом сезоне Алиев занял четвертое и пятое места на этапах Гран-при во Франции и Японии. Он не сумел отобраться в финал Гран-при. На чемпионате России 2019 года он занял пятое место, в финале Кубка России стал девятым. В своей карьере Алиев также становился победителем финала юниорского Гран-при в сезоне-2016/17 и выиграл серебро чемпионата Европы среди взрослых 2018 года.

Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. "Сегодня мы более довольны нашим прокатом, чем вчера. Мы боролись и продолжали кататься до конца, и в целом это было неплохое выступление", - сказала Степанова.

Россияне по сумме двух программ набрали 206,57 балла, победили американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (209,55), третье место заняли канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53).

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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