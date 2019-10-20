Фигуристка Щербакова заявила, что ее целью на Гран-при в США были два четверных лутца

ТАСС, 20 октября. Победительница этапа Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе (штат Невада) россиянка Анна Щербакова ставила для себя главной целью в произвольной программе показать два четверных лутца. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В воскресенье Щербакова одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при, став первой спортсменкой, выполнившей два четверных лутца (один из них в каскаде с тройным тулупом) в женском одиночном катании на соревнованиях ISU. По итогам двух программ 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе получила 227,76 балла. Второе место заняла американка Брэди Теннел (216,14), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97).

"Моя цель сегодня состояла в том, чтобы показать четверные лутцы, а также другие прыжки. Победа [на этапе Гран-при] очень важна, потому что это мой первый сезон на взрослом уровне, и я хочу показать чистое катание", - сказала Щербакова.

"Я так счастлива почти чисто откатать произвольную программу, но хочу ее улучшить, - сказала Туктамышева. - Я не могу прыгать четверные прыжки, так что пока в мою программу может войти тройной аксель. Хочу показывать чистые прокаты".

Следующий этап Гран-при пройдет в Канаде с 25 по 27 октября.