Горшков: фигуристка Щербакова на этапе Гран-при в США показала бойцовские качества

На первом этапе серии Гран-при российские фигуристы завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Юная фигуристка Анна Щербакова продемонстрировала серьезные бойцовские качества на первом взрослом этапе серии Гран-при в карьере. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Щербакова стала победительницей этап Гран-при, который завершился в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По сумме программ 15-летняя спортсменка набрала 227,76 балла. После короткого проката фигуристка занимала четвертое место, в произвольной программе она чисто исполнила два четверных лутца. Второе место заняла американка Брэди Теннелл (216,14), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97).

"Аня - большая молодец, справилась. Мы все прекрасно понимаем, как тяжело было выступать нашим спортсменам после почти суточного перелета в США, как трудно было собраться, - сказал Горшков. - Но она собралась и сделала все, что могла, маленькая, хрупкая девушка проявила серьезные бойцовские качества на первом взрослом этапе Гран-при, справилась с двумя четверными лутцами. Поздравляю ее и все команду Этери Тутберидзе - не оставили соперницам ни шанса". "Елизавета Туктамышева в сложнейшей обстановке, в острейшей конкуренции справилась - сделала два тройных акселя, в очередной раз продемонстрировав плоды серьезной работы с тренером Алексеем Мишиным", - подчеркнул президент ФФККР. И это только начало В мужском одиночном катании третье место занял россиянин Дмитрий Алиев. В парном катании вторыми стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, также серебро в активе танцевального дуэта Александра Степанова / Иван Букин.