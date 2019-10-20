Горшков: фигуристка Щербакова на этапе Гран-при в США показала бойцовские качества

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Юная фигуристка Анна Щербакова продемонстрировала серьезные бойцовские качества на первом взрослом этапе серии Гран-при в карьере. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Щербакова стала победительницей этап Гран-при, который завершился в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По сумме программ 15-летняя спортсменка набрала 227,76 балла. После короткого проката фигуристка занимала четвертое место, в произвольной программе она чисто исполнила два четверных лутца. Второе место заняла американка Брэди Теннелл (216,14), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97).
"Аня - большая молодец, справилась. Мы все прекрасно понимаем, как тяжело было выступать нашим спортсменам после почти суточного перелета в США, как трудно было собраться, - сказал Горшков. - Но она собралась и сделала все, что могла, маленькая, хрупкая девушка проявила серьезные бойцовские качества на первом взрослом этапе Гран-при, справилась с двумя четверными лутцами. Поздравляю ее и все команду Этери Тутберидзе - не оставили соперницам ни шанса".
"Елизавета Туктамышева в сложнейшей обстановке, в острейшей конкуренции справилась - сделала два тройных акселя, в очередной раз продемонстрировав плоды серьезной работы с тренером Алексеем Мишиным", - подчеркнул президент ФФККР.
И это только начало
В мужском одиночном катании третье место занял россиянин Дмитрий Алиев. В парном катании вторыми стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, также серебро в активе танцевального дуэта Александра Степанова / Иван Букин.
"Дмитрий Алиев порадовал - в этот раз он очень достойно выступил в короткой программе, но были опасения за произвольную. Пусть в произвольной удалось и не все, но он боролся, и это в данном случае самое главное, он доказал, что может это делать", - отметил президент ФФККР.
"Павлюченко и Ходыкин, несмотря на не столь большой опыт выступления во взрослых соревнованиях, выглядели достойно - молодцы. А что касается танцоров Александры Степановой и Ивана Букина, то у этих спортсменов, на мой взгляд, заметен прогресс по сравнению с прошлым годом, их катание - серьезная заявка на следующий сезон. Да еще и выиграли произвольный танец в США у американского дуэта - это дорогого стоит", - сказал Горшков.
Президент ФФККР напомнил, что сезон-2019/20 только начался. "Это только первый этап серии, самое начало сезона. От спортсменов никто не ждал максимального уровня готовности - сейчас возможны ошибки, за которыми последуют дальнейшие корректировки программ, но на то и есть такие старты", - заключил глава федерации.
Следующий этап серии Гран-при пройдет в Келоуне (Канада) с 25 по 27 октября.