Греческий арбитр Сидиропулос назначен на матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Локомотив"

ТАСС, 20 октября. Греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и российским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервный арбитр - Яннис Пападопулос. Встреча "Ювентус" - "Локомотив" пройдет 22 октября в Турине (начало - 22:00 мск).

В турнирной таблице группы D после двух туров первое место занимает "Ювентус", набравший четыре очка, на втором месте идет испанский "Атлетико" (4), на третьем - "Локомотив" (3). Замыкает таблицу немецкий "Байер", не набравший в двух матчах ни одного очка.