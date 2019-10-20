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Лига чемпионов

Греческий арбитр Сидиропулос назначен на матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Локомотив"

Встреча пройдет во вторник в Турине
Анастасиос Сидиропулос EPA/PETER POWELL
Описание
Анастасиос Сидиропулос
© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 20 октября. Греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом обслужит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и российским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис, резервный арбитр - Яннис Пападопулос. Встреча "Ювентус" - "Локомотив" пройдет 22 октября в Турине (начало - 22:00 мск).

В турнирной таблице группы D после двух туров первое место занимает "Ювентус", набравший четыре очка, на втором месте идет испанский "Атлетико" (4), на третьем - "Локомотив" (3). Замыкает таблицу немецкий "Байер", не набравший в двух матчах ни одного очка.

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