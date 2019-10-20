Мемориальную доску Льву Яшину открыли на стадионе в Петровском парке

Мемориальная доска расположена при входе на фанатскую трибуну болельщиков "Динамо". В церемонии приняли участие генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский и двукратный чемпион СССР, одноклубник Яшина Валерий Урин. До этого они, а также генеральный директор клуба Юрий Белкин, известные футболисты "Динамо" прошлых лет и болельщики возложили цветы к памятнику Яшину, который находится на территории стадиона.

22 октября исполнится 90 лет со дня рождения Яшина. Его именем назван футбольный стадион "ВТБ-Арены", где свои домашние матчи проводит московское "Динамо". В воскресенье "Динамо" примет "Краснодар", начало матча - 19:00 мск. Все встречи двух ближайших туров Российской премьер-лиги и первенства Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Яшина.

Яшин выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году - прим. ТАСС), на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз. Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари советских и российских клубов, сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.

В сентябре журнал France Football учредил премию лучшему футбольному голкиперу, которая будет носить имя советского вратаря. 21 октября будет оглашен список из 10 претендентов, 2 декабря - победитель. Яшин скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.