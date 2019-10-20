Реформа биатлона без голоса России. СБР было отказано в восстановлении прав

МЮНХЕН, 20 октября. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) уже почти два года лишен полноправного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU). Это не мешает российским биатлонистам принимать участие в международных стартах, где они, в отличие от легкоатлетов, без ограничений выступают под флагом страны, однако за минувшее время Россия потеряла все рычаги влияния на процессы, которые определяют дальнейшее развитие мирового биатлона.

СБР на это заявляет, что нарушение учитывать нельзя, поскольку речь идет не об употреблении запрещенных препаратов, а о халатности спортсменки. Однако IBU эти доводы не принимает.

IBU еще указывает на дело биатлонистки Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов, что не позволяет признать выполненным пункт 11, который говорит о том, что все российские биатлонисты должны быть успешно протестированы в соответствии с планом IBU.

При этом между СБР и IBU существуют серьезные разногласия по поводу оценки выполнения критериев восстановления прав организации, которые были согласованы год назад. Всего их 12, IBU заявляет, что российская сторона полностью выполнила только половину из них, СБР же настаивает на том, что критичным остается только один пункт - вопрос компенсации за допинговые разбирательства, которые шли при прошлом руководстве организации. Большую часть СБР уже погасил - из €700 тыс. ему осталось выплатить 150.

"Стратегией СБР было внести этот вопрос на рассмотрение, задачу-минимум мы выполнили, потому что понимали, что даже это на данный момент не так просто, - сказал член правления СБР Виктор Майгуров. - Мы не тешили себя радужными иллюзиями, что нас на этом конгрессе восстановят, но заявить о себе мы были должны".

И не будет влиять еще как минимум год. На внеочередном конгрессе IBU, который прошел 19 и 20 октября в Мюнхене, вопрос восстановления прав СБР даже не был включен в повестку дня. Белорусская федерация биатлона спонтанно предприняла попытку включить его в повестку, однако достаточного количества голосов набрать не удалось - из необходимых 35 поддержку предложению оказали 19 национальных федераций, что президент СБР Владимир Драчев посчитал достойным результатом.

Не хочет IBU признаваться и в том, что нынешнее решение по СБР во многом связано с ситуацией вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое вскоре вновь может быть подвергнуто санкциям. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже запустило процесс рассмотрения вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу по причине обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Как сообщил в Мюнхене ТАСС председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор, рассмотрение этого вопроса сейчас затягивается, он может быть решен уже после избрания в начале ноября нового президента WADA, однако велика вероятность, что точка в этом деле будет поставлена до конца года.

По этой причине IBU просто не хочет восстанавливать СБР сейчас, поскольку вскоре может возникнуть ситуация, при которой под удар будут поставлены не только права национальной федерации, но и участие ее спортсменов в соревнованиях международной федерации. Во всяком случае, именно так думают руководители СБР.

Глава IBU Олле Далин заявляет, что связи между делами не существует. "Решение не предлагать вопрос восстановления СБР для обсуждения на конгрессе не зависело от этого [ситуации вокруг РУСАДА], - сказал он. - Один из критериев, конечно, может быть пересмотрен в зависимости от дальнейших событий, но сейчас это не являлось основанием для того, чтобы не предлагать восстановление СБР в качестве полноправного члена".

Укротить Россию

Какими бы ни были истинные мотивы IBU, очевидно одно - новое руководство за последние два года сделало все, чтобы влияние России на происходящие внутри организации процессы свелось к нулю. Если при прошлом президенте, основателе IBU норвежце Андерсе Бессеберге, Россия удерживала роль важного политического игрока на биатлонной арене, то сейчас в международной федерации всем заправляют совсем иные силы.

Как только Бессеберга весной 2017 года под предлогом коррупционного расследования, которое так до сих пор и не завершено, отлучили от президентского кресла, рычаги управления IBU на себя стали перетягивать представители западных стран. Они же и стали менять условия восстановления СБР.

СБР еще летом 2018 года выполнил условия восстановления своих прав, которые изначально были поставлены перед ним при Бессеберге. Однако пришедшее к власти новое руководство IBU дотянуло рассмотрение этого вопроса до сентябрьского конгресса в Порече, а перед его началом объявило об открытии допинговых дел в отношении уже завершивших карьеры биатлонистов. На этой волне IBU добилось продления отстранения СБР. А после выдвинуло новые критерии восстановления организации, внеся при этом в устав изменение, согласно которому рассматривать статус национальных федераций может только конгресс, который обычно собирается раз в два года.

Вскоре в организации появился уже упомянутый Тейлор, который стал выстраивать структуру, схожую с той, что он внедрял в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Он принял активное участие в разработке новой конституции IBU, которая была принята на конгрессе в Мюнхене. С его же подачи был создан независимый орган Biathlon Integrity Unit (BIU), который будет расследовать случаи, подрывающие целостность биатлона, включая допинговые дела. Была утверждена и стратегия развития биатлона до 2026 года.

Сложно думать о том, что все это не случайность, однако по факту Россия, которая всегда имела своих представителей в исполкоме IBU, сейчас полностью отлучена от принятия важных для мирового биатлона решений. Отлучена страна и от проведения международных стартов как минимум до 2022 года. И в течение следующих трех лет, что отделяют организацию от очередных президентских выборов, ситуация вряд ли изменится. Особенно, если под очередные санкции попадет РУСАДА.