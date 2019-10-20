В академии "Спартака" прошел турнир, посвященный трагедии в "Лужниках" 1982 года

20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и "Харлемом" в подтрибунном помещении стадиона имени В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла давка, жертвами которой стали 66 человек.

В турнире принимали участие команды, состоящие из активных болельщиков "Спартака". Победителем стала команда "Юнион", второе место досталось "Инвалидам", бронзовые медали завоевала команда "Браво". Турнир посетил главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, а также вице-капитан красно-белых Роман Зобнин, вратарь Артем Ребров, защитники Андрей Ещенко и Самюэль Жиго. Игроки наградили победителей и призеров турнира.

Ранее на территории "Лужников" Тедеско вместе с футболистами и генеральным директором "Спартака" Томасом Цорном возложили цветы к памятнику жертвам трагедии. Почтить память погибших пришли бывшие футболисты "Спартака" Сергей Родионов и Ринат Дасаев, принимавшие участие в том матче, а также игроки молодежной команды "Спартака" и "Спартака-2".

О трагедии в "Лужниках"

Матч с "Харлемом" завершился победой красно-белых со счетом 2:0. Многие болельщики решили покинуть стадион заранее при счете 1:0 в пользу "Спартака". В результате на лестнице трибуны "С" стадиона в "Лужниках" возникла давка, в которой, по официальным данным, опубликованным через несколько лет, погибли 66 и пострадали более 60 человек.

После расследования обстоятельств трагедии к ответственности были привлечены директор большой спортивной арены и главный комендант, они были осуждены за халатность. При этом следствие выяснило, что причиной трагедии стал несчастный случай - слишком много людей с ближайшей к метро трибуны одновременно пошли к выходу, в результате падения одного из болельщиков возникла давка. Следствие не сумело доказать, что лестница была обледенелой, а милиция подгоняла болельщиков к выходу. Официальная версия расходится и с принятой в среде фанатов - причиной трагедии косвенно стал второй гол, забитый на последней минуте Сергеем Швецовым, после чего часть болельщиков направилась в обратную сторону, что и привело к давке.

По данным следствия, забитый гол случился уже после начала давки и во многом даже облегчил ситуацию, так как многие болельщики вернулись обратно или остались на трибунах. В ответном матче "Спартак" победил в Нидерландах со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА, где уступил испанской "Валенсии".