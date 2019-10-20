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"ВТБ Кубок Кремля"

Тарпищев: Павлюченкова имеет предпосылки, чтобы 2020 год стал лучшим в теннисной карьере

В финале Кубка Кремля Анастасия Павлюченкова уступила швейцарке Белинде Бенчич

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова имеет все предпосылки для того, чтобы следующий сезон стал лучшим в ее карьере. Об этом журналистам в воскресенье заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В воскресенье швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла в финале "ВТБ Кубка Кремля" Павлюченкову со счетом 3:6, 6:1, 6:1.

"Надеюсь, что следующий год будет лучшим в карьере Павлюченковой. Все предпосылки для этого есть. Второе место на "ВТБ Кубке Кремля" - это хороший результат. Главное, что Настя наконец избавилась от травм, показывает стабильную игру", - сказал Тарпищев.

28-летняя Павлюченкова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 40-ю позицию, россиянка выиграла 12 турниров WTA. Павлюченкова выходила в четвертьфинал на всех турнирах серии Большого шлема.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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