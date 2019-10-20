Костин: более 61 тыс. болельщиков посетили за неделю "ВТБ Кубок Кремля"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 61 тысячи болельщиков посетили за неделю матчи теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в Москве. Об этом журналистам в воскресенье заявил глава ВТБ Андрей Костин.

В воскресенье российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино в финальном матче турнира "ВТБ Кубок Кремля". Рублев, которому в воскресенье исполнилось 22 года, победил со счетом 6:4, 6:0.

"Это был юбилейный турнир, здесь особая благодарность человеку, который 30 лет стоит у руля и без которого турнир был бы невозможен, - это Шамиль Тарпищев, - сказал Костин. - Андрей Рублев своей победой в свой день рождения сделал подарок нам всем".

"Более 61 тысячи [зрителей] посетило этот зал за неделю турнира. Уверен, в следующем году мы сделаем "ВТБ Кубок Кремля" еще лучше", - добавил он.