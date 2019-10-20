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"ВТБ Кубок Кремля"

Голодец: Рублев сделал подарок любителям тенниса в России, победив на Кубке Кремля

Вице-премьер также отметила достойное выступление россиянок в женской части турнира
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Теннисист Андрей Рублев, выиграв турнир "ВТБ Кубок Кремля", сделал подарок всем любителям тенниса в России. Об этом ТАСС заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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В воскресенье Рублев в свой 22-й день рождения обыграл француза Адриана Маннарино в финальном матче "ВТБ Кубка Кремля" со счетом 6:4, 6:0.

"Поздравляю Андрея Рублева с замечательной уверенной победой на Кубке Кремля, - сказала Голодец. - Молодой талантливый теннисист в свой день рождения сделал прекрасный подарок не только себе, но и всем любителям тенниса в нашей стране. Сегодня в нашей стране появилось новое поколение сильных теннисистов в лице Рублева, Даниила Медведева и Карена Хачанова".

Россиянка Анастасия Павлюченкова в финале женского турнира уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 6:3, 1:6, 1:6.

"Достойно на Кубке Кремля выступили и наши девушки. Анастасия Павлюченкова вышла в финал и была в двух шагах от победы на турнире. Отдельное спасибо за проведенный турнир и подготовку наших теннисистов хочется сказать Шамилю Тарпищеву и семье Ельциных, чья поддержка сыграла и продолжает играть огромную роль в успехах наших теннисистов", - добавила вице-премьер.

Кубок Кремля проходил с 14 по 20 октября. Общий призовой фонд составил $1,955 млн, Рублев получит $145 тыс.

Теги
Голодец, Ольга Юрьевна"ВТБ Кубок Кремля"
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