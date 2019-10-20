Карякин уступил Алексеенко в десятом туре шахматного турнира на острове Мэн

ТАСС, 21 октября. Российский шахматист Сергей Карякин белыми уступил соотечественнику Кириллу Алексеенко в десятом туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

Россиянин Александр Грищук черными уступил англичанину Дэвиду Хауэллу, россиянин Никита Витюгов белыми оказался сильнее соотечественника Александра Рахманова. Американец Фабиано Каруана белыми победил испанца Давида Гихарро, поединок Хикару Накамура (США) - Левон Аронян (Армения) завершился вничью. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми победил россиянина Максима Матлакова.

После десяти туров лидирует Каруана (7,5 очка), у Карлсена, Ароняна, Накамуры, Ван Хао, Витюгова, Алексеенко и Хауэлла по семь очков.

Партии одиннадцатого тура состоятся в понедельник. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем стартовали 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном. Каруана уже отобрался на турнир претендентов, который пройдет в Екатеринбурге в марте-апреле 2020 года.