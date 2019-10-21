Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (10-я минута), Ник Дауд (30), Александр Овечкин (44), Том Уилсон (52) и Ларс Эллер (60). У проигравших отличились Дрейк Каджула (29), Доминик Кубалик (47) и Патрик Кейн (50).

ТАСС, 21 октября. "Вашингтон" обыграл "Чикаго" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин провел на льду 17 минут 24 секунды, сделал 5 бросков, 7 силовых приемов и 1 блок. Его российские одноклубники - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов - отметились голевыми передачами. Всего в этом сезоне на счету Овечкина теперь 10 очков (6 шайб + 4 передачи), Кузнецова - 7 (3+4), Орлова - 5 (1+4).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает второе место, набрав 14 очков в 10 матчах. "Чикаго" расположился на 13-й строчке на Западе с 5 очками в 6 встречах.

В других матчах дня "Миннесота" дома обыграла "Монреаль" (4:3), а "Виннипег" по буллитам победил "Эдмонтон" (1:0).