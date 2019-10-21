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Школьная игровая майка Леброна Джеймса продана за $187,5 тыс.

В 2002 году баскетболист сфотографировался в ней для обложки журнала Sports Illustrated
Леброн Джеймс AP Photo/Terry Gilliam
Описание
Леброн Джеймс
© AP Photo/Terry Gilliam

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Школьная игровая майка баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса продана на аукционе за $187,5 тыс. Об этом сообщает американское издание Bleacher Report.

В проданной майке Леброн сфотографировался для обложки номера журнала Sports Illustrated, вышедшего в 2002 году с заголовком "Избранный". Устроители аукциона ожидали выручить за лот порядка $300 тыс.

Джеймс был выбран "Кливлендом" под первым номером на драфте НБА 2002 года. В первом сезоне он был признан лучшим новичком. Всего на счету 34-летнего баскетболиста три титула чемпиона НБА, он трижды признавался самым ценным игроком финала плей-офф и четырежды - лучшим игроком сезона. Он 15 раз участвовал в Матче звезд НБА, 12 раз входил в первую сборную всех звезд НБА. Джеймс является самым молодым игроком НБА, набравшим 32 000 очков.

По данным американского журнала Forbes, он является самым высокооплачиваемым игроком НБА - $88,7 млн в год.

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