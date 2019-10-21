В Чечне впервые пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта

ГРОЗНЫЙ, 21 октября. /ТАСС/. Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта пройдет впервые в Чечне с 3 по 8 декабря 2019 года в крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе Goodsky. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российского университета спецназа (РУС).

"В новом, крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе Goodsky, расположенном в городе Гудермес, состоится чемпионат России по аэротрубным дисциплинам. Впервые в истории парашютного спорта он пройдет на Северном Кавказе. Соревнования станут отборочными для участия в чемпионате Европы, а также в Кубке мира 2020 года", - отметили в пресс-службе.

В чемпионате примут участие победители международных соревнований по аэротрубным дисциплинам и мастера спорта международного класса. Отдельный зачет запланирован для иностранных команд. Ожидаются выступления спортсменов из Катара, Бельгии, Польши и Германии.

"Состязания пройдут в таких аэротрубных дисциплинах, как вертикальная и групповая акробатика, фристайл, динамика. Все дисциплины будут выполняться в аэротрубе со скоростью потока до 300 км/ч, диаметром полетной зоны 5 м и высотой 11 м", - сообщили в университете.

В данный момент аэродинамический комплекс Goodsky, расположенный на базе Российского университета спецназа, работает в тестовом режиме. Помимо аэротрубы, он включает в себя зрительный зал вместимостью более 250 человек, четыре комнаты разбора полетов, ресторан, детский развлекательный центр, магазин экипировки и гостиницу. Официальное открытие Goodsky состоится 4 декабря, в день старта чемпионата России.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в Гудермесе. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни.