Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Пермяков: иностранные участники отметили организацию турнира по брейкингу в Москве

Соревнования прошли во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 19 и 20 октября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Иностранные участники международного турнира по брейкингу Russian Open Breaking Competition (ROBC) отметили высокий уровень организации соревнований в Москве. Об этом ТАСС в понедельник рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков.

На эту тему

Турнир прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 19 и 20 октября. 18 октября состоялись мастер-классы известных танцоров.

Российская команда Top9 заняла первое место в командных соревнованиях, Наталья Килячихина (Kastet) стала третьей в соревнованиях среди старшей возрастной группы у девушек (спортсмены старше 19 лет). У мужчин все призовые места заняли российские танцоры, первым стал Иван Ососков (Alkolil), вторым - Назип Миникаев (ZipRock), третье место у Евгения Первушкина (Cheerito).

"Организация была на самом высоком уровне, мы сделали все возможное, чтобы участникам было комфортно, удобно и интересно. Получили огромное количество положительных эмоций от тех, кто был на мастер-классах в пятницу, кто участвовал в соревновательной части турнира. Все судьи, в том числе иностранные, отзываются об уровне организации очень положительно, как и команды", - рассказал Пермяков.

Брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Турецкий арбитр Палабыйык назначен на матч Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Зенит"
Встреча пройдет в Германии 23 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС