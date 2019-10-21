Пермяков: иностранные участники отметили организацию турнира по брейкингу в Москве

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Иностранные участники международного турнира по брейкингу Russian Open Breaking Competition (ROBC) отметили высокий уровень организации соревнований в Москве. Об этом ТАСС в понедельник рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков.

Турнир прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 19 и 20 октября. 18 октября состоялись мастер-классы известных танцоров.

Российская команда Top9 заняла первое место в командных соревнованиях, Наталья Килячихина (Kastet) стала третьей в соревнованиях среди старшей возрастной группы у девушек (спортсмены старше 19 лет). У мужчин все призовые места заняли российские танцоры, первым стал Иван Ососков (Alkolil), вторым - Назип Миникаев (ZipRock), третье место у Евгения Первушкина (Cheerito).

"Организация была на самом высоком уровне, мы сделали все возможное, чтобы участникам было комфортно, удобно и интересно. Получили огромное количество положительных эмоций от тех, кто был на мастер-классах в пятницу, кто участвовал в соревновательной части турнира. Все судьи, в том числе иностранные, отзываются об уровне организации очень положительно, как и команды", - рассказал Пермяков.

Брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.